O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, considera interessantes as mudanças no formato da Série B, que tem novo formato de acesso com playoffs para definição de duas vagas na elite nacional. O dirigente atleticano acredita que o torneio terá mais "competitividade" e com jogos "mais emocionantes".\nNo novo regulamento, apenas o campeão e o vice-campeão garantirão o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocações disputarão playoffs para definir as outras duas vagas na Série A de 2027.\nO novo formato foi aprovado pelo Conselho Técnico da CBF nesta quinta-feira (5), por 17 votos a favor e 3 contra.\nAdson Batista disse que foi favorável às alterações na Série B de 2026 e vê como positiva a continuidade de jogos durante a Copa do Mundo - havia possibilidade de paralisação durante o Mundial.