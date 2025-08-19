Na derrota do Atlético-GO por 3 a 1 para a Ferroviária, no último domingo (17), a imagem que mais chamou atenção entre os atleticanos foi o pênalti desperdiçado pelo uruguaio Federico Martínez, ainda no primeiro tempo. O fato gerou mal-estar no clube, pois o indicado para fazer a cobrança era o atacante Lelê.\nO técnico Rafael Lacerda confirmou isso na coletiva após o jogo. Nesta segunda-feira (18) o presidente do Atlético GO, Adson Batista, manifestou indignação pelo ocorrido. “Internamente, faremos alguma coisa. Foi um ato grave”, definiu o dirigente rubro-negro.\nO presidente do clube admite que deve ter alguma “punição interna” ao jogador uruguaio, pois não é o encarregado das batidas de pênaltis, mas isso não será divulgado, segundo Adson Batista.\nGoleiro Dênis Júnior salta para pegar pênalti de Federico Martínez (Diomício Gomes / O Popular)