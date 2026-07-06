O Atlético-GO deve ter uma semana de mudanças no elenco e de chegada de um novo técnico para comandar o time na Série B. A goleada sofrida em Novo Horizonte (SP), onde o time perdeu de 3 a 0 para o Novorizontino, na tarde de sábado (4), deixou impressão ruim em termos de comportamento de jogadores e da falta de competitividade em campo. Isso muda os planos do clube.\nPresidente do Atlético-GO, Adson Batista prometeu que vai acelerar a busca por um novo treinador e, além disso, continuar o trabalho de contratar novos jogadores e liberar aqueles que já não estão nos planos do clube para a sequência da temporada.\nNo jogo em Novo Horizonte (SP), Adson Batista detectou a urgência de contratar um novo técnico para “implantar um novo sistema de jogo, organizar e fazer as mexidas que precisam ser feitas”, detalhou o dirigente.