Sem qualquer chance de brigar pelo acesso à Série A após a derrota de 1 a 0 para o Criciúma, domingo (9), o Atlético-GO planeja e trabalha para formar elenco forte e competitivo para a temporada 2026. O clube pretende preparar uma base com o perfil diferente do grupo atual para disputar o título do Campeonato Goiano, brigar pelo acesso na Série B e fazer boa campanha na Copa do Brasil, que terá formato diferente.\nAté o fim da Segundona nacional, continuam as avaliações sobre jogadores que deixarão o clube e também daqueles que poderão continuar no Dragão. A reformulação deve ser profunda. A meta é mudar o perfil e iniciar 2026 com uma base pronta.\nGoiás vive expectativa de retorno de lesionados para dois últimos jogos da Série B\n“Vamos tentar ter uma equipe que tenha postura diferente, com a liderança e perfil da competição (a disputar). Queremos manter uma base”, adiantou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.