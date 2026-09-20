O Atlético-GO já pensa no clássico contra o Goiás e quer uma mudança de comportamento ao longo da semana para pontuar contra o rival esmeraldino e seguir na firme na disputa por uma vaga no grupo dos seis primeiros (G6) colocados. O Dragão tropeçou na 29ª rodada após perder para o São Bernardo, fora de casa.\nPara o presidente Adson Batista, a reta final da Série B exige regularidade e poder de reação. “Tem de sacudir a poeira. Temos que ter o mental forte e fazer as escolhas certas”, afirmou o dirigente sobre o que o Atlético-GO precisa fazer na semana para melhorar atuação diante do rival Goiás.\nAntes do clássico válido pela 30ª rodada, o Dragão ativa o modo secador ainda na 29ª rodada e vai torcer por tropeço do Operário-PR, que joga nesta segunda-feira (21) contra o Criciúma, fora de casa. Se o time paranaense não vencer, o Atlético-GO seguirá no G6.