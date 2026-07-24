A má presença de público do Atlético-GO como mandante é explicitada pelos números. Desde que voltou a jogar no estádio Antônio Accioly, o Dragão registra suas piores médias de público presente e pagante em partidas válidas pela Série B. Depois do jogo contra o Cuiabá na última quinta-feira (23), o presidente Adson Batista cobrou maior presença do torcedor e pediu que seja “igual a torcida do Vila”.\nO Atlético-GO reformou o Accioly na temporada de 2018. No mesmo ano, em agosto, o clube passou a jogar em seu estádio particular com a Série B em andamento - antes os jogos foram disputados no estádio Olímpico. Desde então, o Dragão nunca tinha jogado em casa com média inferior a 3,4 mil pessoas.\nNa atual edição da Série B, o Atlético-GO registra média de 2.455 de público presente e 2.092 pagantes por partida. São as piores médias da equipe na Segundona desde o retorno do clube para o Accioly.