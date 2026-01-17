O Atlético-GO regularizou os dois últimos jogadores contratados neste início de temporada: o atacante Allanzinho, de 25 anos, e o meia-atacante Guilherme Marques, de 34 anos. A dupla treina no CT do Dragão e fica à disposição da comissão técnica para o clássico do próximo domingo (18), contra o Goiás, no Estádio Antônio Accioly. Os registros dos atletas estão confirmados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.\nAllanzinho chegou na quarta-feira (14), enquanto Guilherme Marques, com o status de reforço internacional por causa da maior parte da carreira ter se desenvolvido no exterior, participa dos treinamentos desde a semana passada e está em boas condições de atuar, segundo o técnico do Dragão, Rafael Lacerda.\nNo Atlético-GO, Guilherme Marques deve disputar espaço com os meias Lima e Jader ou até no ataque, pelos lados do campo. Se for relacionado para o clássico contra o Goiás, terá a chance de enfrentar o ex-clube - foi jogador do alviverde em 2023.