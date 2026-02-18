O atacante Bruno José, de 27 anos, foi regularizado nesta quarta-feira (18) e é mais uma opção ofensiva para a comissão técnica do Atlético-GO utilizar na semifinal do Campeonato Goiano. O contrato do jogador está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.\nCom isso, ele pode ser relacionado para o primeiro jogo da semifinal, no próximo domingo (22), contra o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly.\nA contratação de Bruno José ocorreu no mês passado, no dia 20 de janeiro. O jogador treina no CT do Dragão há quase um mês. Porém, o clube esperava pela emissão da rescisão do vínculo do atleta com o Jubilo Iwata (Japão) para que fosse regularizado.\nBruno José se torna mais uma opção para o técnico Rafael Lacerda utilizar tanto na semifinal do Estadual como na estreia do clube na Copa do Brasil, no dia 25 (quarta-feira), no Accioly - o adversário será o vencedor do jogo Primavera-MT x Bragantino-PA, a ser disputado nesta quinta-feira (19), na cidade de Primavera do Leste-MT.