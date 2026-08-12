O Atlético-GO regularizou nesta quarta-feira (12) o lateral direito Warley, de 26 anos, que estava atuando no futebol da Geórgia. A contratação dele foi anunciada pelo clube na semana passada, mas a regularização dependia do documento de transferência internacional para ficar à disposição da comissão técnica.\nWarley foi campeão da Serie B de 2021 pelo Botafogo, à época comandado pelo técnico Enderson Moreira. Depois, passou por outros clubes do País, como Mirassol e Coritiba. Warley vai disputar a posição no Dragão com Ewerthon.\nDos dez contratados, Warley é o 8º jogador regularizado. Agora, só restam o uruguaio David Terans e o atacante pagamento Kahiser Lenis para ganhar condição de jogo.\nTerans, segundo o presidente do clube, Adson Batista, faz um trabalho especial de recuperação física e de uma pequena lesão no tendão de Aqueles, no qual passou por cirurgia ano passado. Ele foi emprestado pelo Fluminense ao Dragão.