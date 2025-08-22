O meia Radsley, de 30 anos e que foi contratado pelo Atlético-GO junto ao Retrô, está regularizado e à disposição do técnico Rafael Lacerda para os próximos jogos da Série B. O vínculo de Radsley foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira (22).\nO jogador participou dos treinamentos de quinta-feira (21) e da manhã desta sexta-feira (22). Ele foi emprestado pelo Retrô, que disputa a Série C e está praticamente rebaixado à Série D.\nLeia também\n+Shaylon deixa o Atlético-GO com legado de gols, assistências e títulos, além de fases ruins\nRadsley chega ao Dragão como opção para o lugar de Shaylon, que deixou o clube. Na posição, ele disputa a vaga com Robert, Ariel e Yuri Alves, principalmente.\nNo clube nordestino, Radsley foi campeão da Série D de 2024, conquistado na final sobre o Anápolis. Além disso, foi três vezes vice-campeão do Pernambucano, em 2022, 23 e 25. Mas na Série C de 2025, a equipe caiu de produção e está em penúltimo lugar (13 pontos). Ele atuou 32 vezes e marcou seis gols em 2025.