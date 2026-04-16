O Atlético-GO conquistou a primeira vitória na Série B na última rodada, sobre o Londrina-PR (2 a 1), e busca confirmar a recuperação se afastando mais do Z4 - é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nas partidas disputadas até agora, mudanças começaram a se desenhar na formação titular e nas opções utilizadas pelo treinador, Eduardo Souza.A base da equipe atleticana é diferente da utilizada na campanha do vice do Campeonato Goiano e deverá ser mantida nos próximos compromissos do clube. A delegação do Atlético-GO viaja nesta sexta-feira (17) para Ribeirão Preto (SP), onde enfrentará o Botafogo-SP no próximo domingo (19) pela Série B e, depois, já viaja direto para iniciar a decisão de vaga na Copa do Brasil em Curitiba, diante do Athletico-PR, na quinta-feira (23) - disputa a 5ª fase.Entre as novidades na formação rubro-negra, apareceram jogadores como o lateral direito Ewerthon (25 anos), o zagueiro Junior Barreto (28 anos), o volante Cristiano (26 anos), o meia Assis (24 anos) e os atacantes Marrony (27 anos) e Geovany Soares (25 anos). Eles entraram na equipe nos últimos jogos, corresponderam e estão se firmando entre os titulares.As atuações do paraguaio Junior Barreto arrancaram elogios no clube. Junior Barreto veio do Olimpia (Paraguai), está se adaptando ao estilo do futebol brasileiro e vai, aos poucos, ganhando espaço após a contusão no joelho do titular, Adriano Martins, e do outro jogador da zaga, Natã Felipe. A dupla de zagueiros tem sido formada por Tito e Barreto.O meia Assis veio da Jataiense, na qual se destacou no Estadual marcando cinco gols. Ele chegou ao Dragão para ser lançado inicialmente na disputa da Copa Centro-Oeste, que não é prioridade do clube. Como foi um dos destaques na estreia, na vitória (1 a 0) sobre o Anápolis, Assis passou a ser aproveitado na Série B, teve boa atuação na derrota (2 a 1) para o Náutico e passou a jogar nas rodadas seguintes. Já são quatro atuações.O Atlético-GO , recentemente, adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador. Trata-se de investimento numa revelação do interior goiano, numa tentativa de repetir negociações com nomes desconhecidos como os de Wellington Rato, Léo Pereira, Alix Vinícius e Gabriel Baralhas, que renderam bons valores aos cofres do clube.“Gosto muito do Assis. Ele trouxe algumas coisas boas. É inteligente, rápido, mostrou coisas que não são vistas no futebol”, descreveu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, sobre o meia canhoto. Em tese, ele ocupou espaço no time na vaga de Guilherme Marques, de 34 anos e que tem entrado no decorrer dos jogos. Geovany Soares também tem sido elogiado. Ele foi uma indicação do técnico Eduardo Souza, após boas atuações pelo Santa Cruz (foi vice da Série D 2025) e no título do Campeonato Catarinense de 2026 pelo Barra-SC. Marrony veio do Remo-PA, no qual estava encostado. Já fez dois gols, sobre Gazin Porto Velho-RO, pela Copa do Brasil, e contra o Vila Nova, no clássico goiano da Série B. Assim que chegou ao Dragão, Cristiano ocupou o espaço que antes era de Geovane, Matheus Índio e Leandro Vilela. Rápido, com bom passe e eficiência no desarme, Cristiano é o volante que dá mais dinâmica na saída de bola do time. Ele estava no Noroeste-SP e teve passagem pelo Vila Nova.O lateral Ewerthon ganhou a posição de Matheus Ribeiro, que se transferiu para o Náutico na janela de transferências da CBF.