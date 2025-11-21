O Atlético-GO usou as redes sociais do clube para anunciar, na tarde desta sexta-feira (21), a renovação de contrato do goleiro Vladimir, de 36 anos, para a próxima temporada. Vladimir é o primeiro jogador do elenco, entre os que têm vínculo perto do final, a acertar a permanência no clube.\nVladimir vai ser titular no domingo (23), às 16h30, em Chapecó (SC), contra a Chapecoense. A diretoria também anunciou, há alguns dias, o acordo para a continuidade do técnico Rafael Lacerda para 2026.\nVladimir chegou ao Dragão após o final do Goianão, como nome para assumir a titularidade na Série B. Até então dono da camisa 1, o goleiro Anderson, de 27 anos, não passou segurança nem teve atuações convincentes durante o Estadual, mesmo depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro, em 2024.\nVladimir atuou onze vezes na Série B e sofreu 14 gols. No clube, ganhou respeito por ser uma liderança dentro do elenco. Assim, a posição tem quatro nomes para 2026: Vladimir, Paulo Vitor, Anderson e Léo. A direção atleticana ainda não definiu, mas deve emprestar um goleiro - à exceção de Paulo Vitor e Vladimir - para outro clube.