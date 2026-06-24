O Atlético-GO iniciou a semana sem acertar a contratação de um técnico para a Série B. Já são dez dias sem treinador. O interino Renan Brito, que dirigiu a equipe no empate com o Sport (1 a 1), fora de casa, continua no comando do elenco enquanto não aparece nome com o perfil do clube e que possa ser contratado nos próximos dias. No próximo domingo (28), diante da Ponte Preta, o time atleticano será comandado por Renan Brito.Após enfrentar o Sport, que se encontra entre as primeiras posições, o Dragão recebe o time campineiro numa situação em que a vitória em casa é algo “inegociável”, pois a equipe precisa do resultado positivo para subir na tabela. O clube acredita que, se for vencedor, ganhará mais tempo para continuar a procura pelo futuro treinador.O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que não está “com pressa” para evitar cometer erros e que o clube seguirá o modelo adotado pelo Sport e o Ceará, adversários do Dragão na Série B que são dirigidos por dois membros da comissão técnica das equipes: os ex-zagueiros Anderson Batatais (Ceará) e Márcio Goiano (Sport). Os dois são interinos.Márcio comanda o Sport desde o início da Série B, enquanto Batatais (ex-auxiliar de Vagner Mancini e ex-membro da comissão técnica do Atlético-GO) completou um mês de trabalho no Ceará.“As opções não são boas. Estou esperando alguma oportunidade de mercado”, completou Adson Batista sobre a busca por um técnico. O departamento de futebol do Dragão fez consultas no mercado, mas não gostou das informações recebidas sobre o trabalho e a gestão de alguns nomes, que não foram revelados.Enquanto isso, Renan Brito ganha a chance de mostrar serviço, mas, ao mesmo tempo, terá a segunda missão espinhosa no cargo, a de bater a Ponte Preta, que está em grave crise técnica e financeira.Renan será efetivado como auxiliar da comissão técnica permanente do clube, teve o trabalho elogiado, mas há entre a cúpula do clube a consciência de que não pode ser queimado nem ficar exposto muito tempo, tanto em termos de cobranças como de desgaste dentro do elenco.No trabalho de campo, Renan Brito é um técnico tranquilo. Um fato que trouxe mais crédito ao trabalho dele é o fato de tentar recuperar alguns atletas que, aparentemente, estavam em baixa com Eduardo Souza, como o atacante Léo Jacó, autor do gol de empate no Recife. Renan também aproveitou dois atletas da base.Renan Brito começa a esboçar a formação para enfrentar a Ponte Preta. Há poucas opções no elenco atleticano. Dois titulares retornam ao time: o goleiro Paulo Vitor e o atacante Gustavo Coutinho, que estavam suspensos e não jogaram no Recife. O desfalque será Guilherme Marques, suspenso.Uma formação testada teve Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano, Leandro Vilela e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.Os desfalques no treino foram o volante Igor Henrique, com dores no joelho e que será reavaliado pelo departamento médico, e o zagueiro paraguaio Junior Barreto, emprestado pelo Olimpia (Paraguai) e que recebeu sondagens de outros clubes.A informação é de que Junior Barreto não atuou no Recife porque está com um familiar com sérios problemas de saúde em Assunção. Por isso, foi afastado do jogo no Recife (ele ficou no banco de reservas, como opção) porque não se encontrava bem psicologicamente. O jogador foi liberado para viajar e, do Recife, embarcou com destino ao Paraguai com o compromisso de se reapresentar ao Dragão nesta quarta-feira (24). Porém, a utilização dele no jogo de domingo (29) é incerta.