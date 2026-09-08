O Atlético-GO rescindiu o contrato com o meia Lima, de 21 anos. O jogador tinha contrato até o fim de 2027 com o clube goiano e acertou saída após receber uma proposta do FK Csikszereda, da Romênia.\nLima foi anunciado pelo Dragão no final de dezembro, após ter sido revelado pelo Athletico-PR, no qual iniciou nas categorias de base.\nFilho do ex-zagueiro Nem, que foi campeão do Brasileirão 2001 pelo Athletico-PR, Lima nasceu em Portugal e tem dupla cidadania. A expectativa era de que, ao se transferir para o futebol goiano, chegasse para ser o camisa 10 do time atleticano.\nPelo Atlético-GO, Lima atuou 18 vezes, fez um gol, sofreu com algumas lesões e não se firmou. Ele perdeu espaço na equipe goiana após a chegada de alguns reforços como Daniel Peixoto, Marrony e Matheusinho.