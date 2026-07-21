O Atlético-GO rescindiu o contrato com o volante Matheus Índio. O jogador de 26 anos já foi liberado e não atuará mais pela equipe goiana na sequência da Série B.\nMatheus Índio foi contratado para a temporada de 2026 e disputou 17 partidas pela equipe. Ele perdeu espaço nas últimas semanas e atuou em alguns jogos saindo do banco de reservas.\nO Atlético-GO passa por reformulação no elenco visando a sequência da Série B. Para a posição de volante, o clube acertou com Netinho, Henrique Freitas e Daniel Peixoto.\nO trio, assim como outros cinco atletas, aguardam o fim do transfer ban da FIFA para serem regularizados pelo Atlético-GO.\nJá sem Matheus Índio, o Atlético-GO volta a campo nesta quinta-feira (23) para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, a partir das 20h30. A partida é válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B.