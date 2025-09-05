O lateral esquerdo Conrado, de 28 anos, está de saída do Atlético-GO. O jogador e o clube acertaram o término do vínculo - a rescisão de contrato dele está publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira (5).\nNa passagem pelo Dragão, Conrado disputou onze partidas, não fez gol nem conseguiu se firmar na equipe atleticana. Quando o titular da posição, Guilherme Romão, foi afastado na passagem do técnico Cláudio Tencati, as chances apareceram para Conrado, mas ele também não conseguiu agarrá-las.\nConrado é mais um jogador que deixa o clube neste processo de reformulação do elenco. O destino de Conrado não foi divulgado. Antes de chegar ao Dragão nesta temporada, o lateral esquerdo teve passagem de cinco anos na Polônia, onde atuou de 2019 a 2024 no Lechia Gdansk, da cidade de Gdansk. Ele chegou ao leste europeu depois de atuar pelo Oeste-SP e no Figueirense-SC, além de ter iniciado a carreia na base do Grêmio.