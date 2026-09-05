Numa partida movimentada, bem disputada e com quatro gols, Juventude e Atlético-GO empataram por 2 a 2 na noite deste sábado (5), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).\nO Dragão abriu o placar, com Gustavo Coutinho, mas levou a virada no primeiro tempo, com gols de Anderson Safira e Luís Mandaca. O time não se deu por vencido e chegou ao empate no fim da partida, na conclusão do português João Pedro.\nO Dragão chega a 40 pontos, em 7º lugar, na perseguição ao G6 da competição, um pouco atrás do CRB (42 pontos, em 6º lugar), enquanto o clube gaúcho manteve a liderança da Série C (47 pontos).\nNesta semana, o Atlético-GO novamente terá a oportunidade de entrar no G6, pois disputará duas partidas decisivas em casa, no Estádio Antônio Accioly: na quarta-feira (9), recebe o Ceará, ameaçado de rebaixamento, e no domingo, terá como desafio um dos candidatos ao acesso, o Criciúma-SC, vice-líder (47 pontos).