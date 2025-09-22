O Atlético-GO passa por seu melhor momento na Série B, se aproximou da meta da permanência, mas já começa a projetar a briga pelo acesso à Série A. O Dragão, com a vitória sobre o Remo, no último sábado (20), ampliou a sequência invicta na competição nacional e está perto de se livrar de qualquer chance de rebaixamento à Série C.\nMais do que isso, o Atlético-GO se aproxima da faixa do acesso (G4) à Série A e pretende ganhar força na corrida por uma vaga na elite nacional do ano que vem.\nO time atleticano soma 38 pontos e poderá bater a meta da permanência neste mês de setembro. Isso será garantido se vencer os dois adversários deste mês: o América-MG na próxima quinta-feira (25), no estádio Antônio Accioly, e o Goiás, na outra semana, no clássico que será disputado no dia 30, na Serrinha.\nA projeção soa como modesta, pois o Atlético-GO traçou como objetivo o acesso à elite nacional. Mas os resultados foram aquém no 1º turno, houve reformulação do elenco e três técnicos dirigiram o time na Série B: Cláudio Tencati, Fábio Mathias e, agora, Rafael Lacerda. No clube, a diretoria precisou dar passos atrás na tentativa de corrigir erros.