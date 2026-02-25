O Atlético-GO voltou a jogar mal, mas fez o suficiente para vencer em casa o Primavera-MT por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly. O jogo foi válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, competição que tem como um dos atrativos as cotas pagas aos participantes. O Dragão avança à 3ª fase, em que terá como adversário o vencedor do confronto entre Operário-MT e Porto Velho-RO, que se enfrentam na noite desta quinta-feira (26).\nNesta quarta (25), o Atlético-GO repetiu o comportamento das partidas em que não obteve bons resultados sobre clubes do interior no Campeonato Goiano. Foi apático, pouco atacou e permitiu que o adversário tivesse momentos de domínio tático.\nContra o time do interior mato-grossense, não teve boa atuação, mas saiu vitorioso com belo gol do camisa 10, Guilherme Marques, aos 15 minutos do primeiro tempo.