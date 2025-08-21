No Instagram, o Atlético-GO se despediu do meia Shaylon, de 28 anos, e o agradeceu pelo tempo no clube. O jogador deixou o Dragão nesta quinta-feira (21) para se transferir para o Mirassol, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.\nCom 193 jogos, 34 gols e três títulos, o jogador se despede do Atlético-GO após três anos e meio.\nEm uma postagem carinhosa, o Atlético-GO ressaltou as conquista de Shaylon pelo clube. Lembrou que o meia é o único titular no tri do Goianão (2022 a 2024), falou em "campanhas inesquecíveis" e em "momentos mágicos, gols e assistências memoráveis".\nO clube, em uma postagem, colocou o vídeo de um gol marcante de Shaylon no clássico contra o Goiás. Foi na final do Goianão de 2022, vitória por 3 a 1 do Atlético-GO na Serrinha. Shaylon foi à linha de fundo, driblou o goleiro Tadeu com um rolinho e, quase sem ângulo, bateu colocado.