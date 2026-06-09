Para cumprir a projeção do clube de entrar na briga pelo G6 da Série B até a virada do turno, o Atlético-GO terá de corrigir erros nas jogadas pelo alto. Os cruzamentos resultaram em cinco gols sofridos na Segundona. O time também sofre com os erros nas finalizações, pois as chances criadas nos jogos têm sido desperdiçadas.\nO Atlético-GO teve dificuldades para virar o jogo e conquistar a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, na última segunda-feira (8), em Belo Horizonte. O resultado foi importante para o Dragão, que projeta elevar a pontuação.\nNa Arena Independência, o técnico Eduardo Souza lamentou que a equipe tenha falhado no gol do América-MG, no cabeceio de Felipe Amaral, após o escanteio.\n"Tomamos o gol de bola parada, que é uma coisa recorrente e que temos de trabalhar para o jogo com o CRB", apontou o treinador sobre a próxima rodada da Série B. Como vacila nos lances e sofre gols, a equipe se vê na obrigação de correr atrás do prejuízo no placar.