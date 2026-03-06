O Atlético-GO encerra na manhã desta sexta-feira (6) a preparação para o primeiro jogo da final do Estadual, contra o Goiás, neste sábado (7). O técnico Rafael Lacerda mantém a base dos clássicos diante do Vila Nova, mas o time deve ter uma novidade: o atacante Derek entra na vaga do uruguaio Kevin Ramírez, que está suspenso. Nas outras posições, não deve haver mudanças.\nA formação titular treinou nesta quinta-feira (5) com Paulo Vitor; Matheus Ribeiro, Natã Felipe, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Igor Henrique, Ariel e Guilherme Marques; Léo Jacó e Derek (autor de um gol na goleada do Dragão sobre a Abecat Ouvidorense por 3 a 0, nas quartas de final).\nO treinamento, no CT do Dragão, teve a presença do ex-goleiro da seleção brasileira, Júlio César, e do seu auxiliar, Rodolfo Oliveira (ex-assistente do clube e do técnico Marcelo Cabo em 2016 e 2017). Júlio César será uma espécie de embaixador do clube a convite do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, também presente no treino.