Depois de terminar setembro com o empate sem gol no clássico com o Goiás na última terça-feira (30), o Dragão inicia outubro enfrentando o time de melhor aproveitamento ofensivo (43 gols), dono da maior sequência de vitórias (sete) e do melhor porcentual (54,76%) de pontos conquistados fora de casa na Série B, o Athletico-PR. O sonho do acesso do rubro-negro goiano passo pelo desafio de conter a arrancada do Furacão no próximo domingo (5), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly.Os xarás atleticanos estão separados por 6 pontos - o paranaense tem 48, contra 42 do goiano. Para o técnico do Dragão, Rafael Lacerda, o momento do clube na Série B “é de jogo bom” e não há tempo para lamentar o empate (0 a 0) com o Goiás.“Estamos num momento bom. É planejar jogo a jogo. Não adianta planejar (reta final), fazer contas. Nós temos de ganhar do Athletico-PR”, resumiu o treinador. O cálculo básico é vencer e diminuir a diferença do Furacão para 3 pontos.É na gestão de Rafael Lacerda, com pouco mais de dois meses de trabalho no clube, que o Dragão vive o melhor momento nesta temporada. O time subiu de produção e não perde há sete jogos (quatro vitórias e três empates) na Série B. Mesmo que seja positivo o crescimento do Dragão na tabela (15 pontos nos últimos jogos), o Furacão está adiante, com um empate (1 a 1 com o Cuiabá-MT) e sete vitórias consecutivas na Série B.Eliminado pelo Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube paranaense só pensa no acesso à Série A. O Furacão tem como um dos nomes de ponta o colombiano Viveros, de 25 anos, oito gols pelo clube e um investimento de cerca de R$ 27,5 milhões por 70% dos direitos econômicos e três anos de vínculo. Luiz Fernando, o Talismã do Dragão, é outra arma do adversário.Sem dramas, mas lamentando o peso dos desfalques, o Atlético-GO jogará desfalcado de três titulares: o atacante Lelê e o volante Luizão estão suspensos, e o lateral Dudu faz tratamento no departamento médico e não fica à disposição porque foi emprestado pelo Athletico-PR, num acordo entre as diretorias. Rafael Lacerda aposta que tem as peças dentro do elenco.À disposição, o treinador conta com o retorno do uruguaio Federico Martínez, após suspensão. No ataque, Maranhão entrou no final do clássico no lugar de Lelê numa tentativa de pressionar o alviverde e ganhar ritmo, segundo o treinador. Maranhão chegou ao Dragão emprestado pelo Maringá-PR com o cartel de 12 gols neste ano, mas tem a concorrência do goleador Lelê (quatro gols). Se for escaldo, Maranhão entra no jogo com marca positiva, pois foi decisivo na semi do Paranaense com dois gols sobre o Furacão (1 a 1 e 3 a 0).Na vaga de Luizão, versátil atleta do sistema defensivo que sabe atuar como volante, terceiro zagueiro e lateral, a disputa deve ficar entre Kauan e Radsley. Neste caso, Ronald, um dos mais regulares do time, apareceria recuado como primeiro volante no espaço de Luizão. Outra opção, usada algumas vezes, teria um trio de zagueiros - Wallace ou Pedro Henrique entra na zaga, ao lado de Adriano Martins e Tito.O desfalque de Dudu pode empurrar o time ao ataque pelo lado direito, assim como nas vitórias sobre Remo e América-MG (ambos por 1 a 0) e no 0 a 0 com o Goiás. A tendência é que o atacante Jean Dias continue na posição, mais recuado. Talisson é o plano B - ele atuou no espaço entre Luizão (deslocado pela direita) e o uruguaio Federico Martínez. De jogador que seria liberado assim que aparecesse time interessado, Talisson se tornou uma opção de força para Rafael Lacerda. Kelvin é outra. Nesta temporada, também chama a atenção o fato de que, quando mediu forças diante do adversário, em Curitiba, o Atlético-GO foi superior e quebrou longo jejum de 17 anos sem vitória sobre o Furacão - 1 a 0, com gol de cabeça do zagueiro Alix Vinícius (atualmente no RB Bragantino-SP). Até então, o Dragão havia vencido só uma vez - 3 a 1, na Copa do Brasil de 2017. O Athletico-PR é um dos carrascos do xará goiano em competições nacionais, pois perdeu só duas vezes.