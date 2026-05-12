O Atlético-GO finaliza a preparação para o jogo decisivo pela 5ª fase da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, que será na próxima quinta-feira (14), no Estádio Antônio Accioly. Os dois xarás atleticanos disputam a classificação a partir das 19 horas, sem vantagem para um deles. Na partida de ida, houve empate sem gols. A vaga poderá ser definida no tempo regulamentar, com vitória para qualquer lado, ou nos pênaltis, caso ocorra novo empate entre as duas agremiações. A intenção do time goiano é definir a situação sem precisar das penalidades, mas o clube se prepara para a possibilidade.O responsável pelas cobranças de pênaltis no Atlético-GO, na Série B, é o atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos e que voltou ao clube nesta temporada. Ele converteu três penalidades na competição e errou uma no empate por 0 a 0 com o Juventude – o goleiro Jandrei defendeu a primeira batida, mas por causa de irregularidade no lance, a cobrança foi repetida e Coutinho acertou a trave da equipe adversária, para desespero da torcida atleticana no Antônio Accioly.“É importante que todos estejam preparados para um disputa de pênaltis. Há quem diga que disputa de pênalti é loteria, mas não acredito nisso. Acredito no trabalho. Os goleiros treinam muito, estudam muito. E quando o atacante ou o cobrador de pênalti negligencia isso, acaba caindo numa armadilha, por achar que vai bater de qualquer jeito e fazer o gol. Não vai”, argumentou o goleador atleticano, que está na segunda passagem dele no Dragão – foi artilheiro da Série B de 2023 (14 gols) e se tornou o primeiro goleador do Atlético-GO na competição.“Acredito que tanto o cobrador quanto o goleiro precisam trabalhar muito. Eles têm de fazer um trabalho árduo, de estudo e de muita competência”, repetiu o atacante, que não vê diferença entre ser escolhido para abrir as cobranças ou para fechá-las, caso seja necessário. Para ele, isso fica a critério do treinador, conforme a necessidade e a ocasião.O Atlético-GO tem motivos para se preocupar com as penalidades. Nas últimas quatro decisões por pênaltis, teve sucesso em duas e fracassou em outras duas.Na temporada passada, na Copa do Brasil, na 1ª fase, o Dragão empatou por 1 a 1 com o ASA, em Arapiraca (AL), com destaque para o goleiro Ronaldo. Nos pênaltis, foi um sufoco, mas o time atleticano foi melhor e fez 6 a 5. Na 2ª fase, foi pior ainda, pois a equipe rubro-negra só empatou em casa por 1 a 1 com Retrô-PE e, nos pênaltis, foi eliminado (4 a 1). Na Copa do Brasil de 2023, o Atlético-GO sofreu com outra eliminação, também na 2ª fase, após empate (1 a 1) com o Volta Redonda-RJ. Quando foi decidido na bola parada, derrota de 3 a 2 no Estádio Antônio Accioly. A boa recordação do Dragão nos últimos anos, nas penalidades, foi o título polêmico conquistado no Estádio da Serrinha, sobre o Goiás, em 2023. Após vitória alviverde por 3 a 1 no tempo regulamentar, o time atleticano venceu o rival por 5 a 4 com o “bitoque” do lateral Hugo – ele fez o gol de pênalti, mas, com ajuda do VAR, a cobrança foi anulada porque o jogador tocou com os dois pês na bola.A comissão técnica trabalha as penalidades após os treinos e também levanta dados sobre as características dos jogadores do Furacão. Além disso, o técnico Eduardo Souza também prepara a formação para disputar o jogo.No treino desta terça-feira (12), o volante Cristiano (suspenso no jogo com o Ceará, pela Série B) foi a novidade no time titular, no lugar do volante Matheus Índio. O atacante Bruno José, expulso em Fortaleza no primeiro tempo, começou entre os titulares.O time principal começou com Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Cristiano e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.Depois, o volante Igor Henrique também entrou na formação, no lugar de Cristiano. Mas o treinador não definiu a equipe. Ele espera contar com o meia Guilherme Marques, que faz tratamento de contusão no tornozelo e poderá reaparecer no último treinamento antes do jogo, nesta quarta-feira (13).