O Atlético-GO planeja usar o fator casa nos dois próximos jogos, no domingo (24) contra o São Bernardo-SP, líder da Série B, e diante do rival local, o Goiás, no último domingo deste mês (dia 31), para melhorar a pontuação e, caso conquiste resultados positivos, entrar no G6 da Série B, algo que ainda não foi possível.O Dragão soma 12 pontos e coloca em jogo 6 pontos no Estádio Antônio Accioly, onde precisa ter um aproveitamento melhor para brigar para subir na tabela. Até agora, o time atleticano obteve dois triunfos no Bairro de Campinas – sobre o Londrina e o Avaí (ambos por 2 a 1) -, além de ter empatado com Juventude (0 a 0) e perdido para o Náutico (2 a 1).Nos cálculos internos, os atleticanos projetam melhorar o aproveitamento em casa. Até agora, dos 12 pontos disputados, conquistou 7 pontos (58,8%).Além de não ter os resultados esperados no Accioly, o Atlético-GO também não se deu bem nos jogos decisivos, como no Goianão – empatou com a Abecat Ouvidorense (1 a 1) nas quartas de final e foi derrotado pelo Goiás (2 a 0), no primeiro clássico da final, o que praticamente tirou as chances de o clube conquistar o título na Serrinha.Na Copa do Brasil, na partida mais difícil, equilibrada e decisiva, o Dragão empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR e foi eliminado nos pênaltis (4 a 1).O São Bernardo impõe ao Atlético-GO um desafio na próxima rodada – o de vencer o melhor clube visitante nesta Série B. O time paulista conquistou três vitórias e um empate fora de casa, distante da cidade do ABC paulista. Esta será a primeira partida oficial na história entre os dois clubes. O Dragão não perde há seis rodadas.“Sabemos que o fator casa é importante. Passamos por isso no último jogo, em Criciúma (SC), onde o torcedor apoia o time local o tempo inteiro. Temos certeza de que o nosso torcedor vai colocar um grande público e nos apoiar”, comentou o técnico Eduardo Souza. “Não dá para pensar no Goiás. Temos de pensar no São Bernardo. A vitória nos coloca próximo ao pelotão de cima e nos dá confiança”, acrescentou o treinador atleticano.Como a equipe começou a Série B com três derrotas seguidas, a recuperação passa pelos bons resultados em casa. O clube trabalha com os recortes na tabela, como nas sequências de dois jogos, conforme o mando de campo.O último recorte foi positivo, distante de Goiânia: vitória sobre o Ceará (1 a 0) e empate (1 a 1) com o Criciúma. Ou seja, de seis pontos, quatro foram amealhados pelo time rubro-negro. A próxima meta é elevar a pontuação nos dois jogos em casa.MudançasEduardo Souza deve mudar a equipe para enfrentar o São Bernardo. Ele revelou que o prata da casa Gustavo Daniel, de 21 anos, será o substituto do titular, Guilherme Lopes, suspenso. O atacante Bruno José, desfalque no último jogo por causa de suspensão, também deve retornar ao ataque, assim como Igor Henrique deverá ser o segundo volante titular, na vaga de Leandro Vilela.A outra novidade é o zagueiro paraguaio Junior Barreto, recuperado de dores no pê. Ele entra no lugar de Adriano Martins. A formação titular para enfrentar o líder São Bernardo deve ter Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto, Gustavo Daniel; Cristiano, Igor Henrique, Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho, Geovany Soares.