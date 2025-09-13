O Atlético-GO terá ao longo do mês de setembro jogos contra equipes que o clube goiano não venceu no 1º turno da Série B. O time rubro-negro busca resultados diferentes para se afastar da zona de rebaixamento (Z4) e se manter numa posição mais tranquila na Série B.\nNas próximas rodadas, o Atlético-GO vai enfrentar Avaí, Remo, Goiás e o América-MG - os três primeiros estão acima na classificação, enquanto o clube mineiro briga contra o descenso.\nO rubro-negro coloca à prova as reduzidas possibilidades de acesso e, mais do do que isso, precisa de bons resultados para mostrar que se encontra em evolução no returno desta Série B.\nA equipe atleticana não venceu nenhum dos quatro adversários no 1º turno. O Dragão empatou com Avaí (0 a 0) e Remo (1 a 1) e perdeu, ambos pelo placar de 2 a 1, do América-MG e Goiás.