O Atlético-GO, reabilitado e mais tranquilo após vitória (2 a 1) sobre o Londrina, pela Série B, se prepara para disputar partidas fora de casa por três competições distintas: Copa Centro-Oeste, Série B e Copa do Brasil.\nO primeiro compromisso do Dragão será nesta quinta-feira (16), no estádio João Ribeiro, pelo Grupo B da Copa Centro-Oeste, contra o Tocantinópolis-TO.\nNa sexta-feira (17), será a vez do elenco principal viajar para Ribeirão Preto (SP), onde jogará domingo (19) no estádio Santa Cruz, diante do Botafogo-SP, pela 5ª rodada da Série B.\nDepois, na terça-feira (21), a delegação atleticana segue do interior paulista para Curitiba, onde inicia disputa de vaga na Copa do Brasil na noite de quinta-feira (23), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.\nOu seja, o time principal do Atlético-GO ficará uma semana distante de Goiânia para jogos pelas competições nacionais, nos quais planeja conquistar bons resultados.