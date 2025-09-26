O Atlético-GO segue o processo de reformulação no clube e demitiu o auxiliar Anderson Gomes. Depois de alterações no elenco, a diretoria atleticana fez ajustes na comissão técnica e permanecem na comissão os auxiliares Luciano Deitos e João Antônio.\nAnderson Gomes, foi desligado após cerca de quatro anos em sua segunda passagem pelo Dragão. “Mudança de filosofia”, justificou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, sobre a saída do funcionário.\nA rescisão de contrato dele foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quinta-feira (25), antes do jogo com o América-MG.\nAnderson Gomes, de 53 anos, teve duas passagens pelo Atlético-GO, e assumiu o time como interino algumas vezes, durante as transições de treinadores. Auxiliar do técnico Eduardo Barroca, Anderson trabalhou pela primeira vez na Série B 2019, nas rodadas finais da competição em que o Atlético-GO conquistou o acesso à Série A.