O Atlético-GO segurou a pressão do Athletico-PR e conseguiu um bom resultado fora de casa na noite desta quinta-feira (23), na partida de ida válida pela 5ª fase da Copa do Brasil. O Dragão usou a formação tática com quatro atacantes, foi valente e segurou o empate de 0 a 0 com o Furacão na Arena da Baixada, em Curitiba.\nA decisão da vaga será no dia 14 de maio, em Goiânia, onde o vencedor avança às oitavas de final. Se houver outra igualdade, a classificação será definida na cobrança de pênaltis.\nO resultado dá moral ao time atleticano para a sequência da Série B, na qual jogará domingo (26), diante do Avaí-SC, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.\nO técnico Eduardo Souza mostrou ousadia no reencontro do Dragão com o Furacão, em mais um duelo dos dois clubes pela Copa do Brasil - é a terceira decisão de vaga entre eles. O treinador atleticano saiu do convencional, mudou por completo o sistema tático e a formação após o empate (1 a 1) com o Botafogo-SP, pela Série B.