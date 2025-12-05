O Atlético-GO tem data definida para iniciar a pré-temporada de 2026: 18 de dezembro. Com isso, o clube rubro-negro será o primeiro entre os times da capital que fará a reapresentação de elenco e comissão técnica para o ano que vem; o Goiás iniciará a reapresentação no dia 21 e o Vila Nova, no dia 26.\nAtlético-GO aposta em 1º estrangeiro para 2026 e busca "investir no certo, e não no duvidoso"\nEm 2025, a temporada atleticana foi muito aquém do esperado. O time foi eliminado pelo Anápolis na semifinal do Goianão, caiu na 2ª fase da Copa do Brasil diante do Retrô, nos pênaltis, e terminou a Série B do Campeonato Brasileiro em 11º lugar. Para 2026, o objetivo é melhorar o rendimento em todos os três campeonatos.\nPara isso, o Atlético-GO segue reformulando o seu elenco. O lateral direito Matheus Ribeiro, o volante Igor Henrique e o atacante Kevin Ramírez estão contratados, mas a diretoria não vai parar por aí - até porque a lista de saídas é grande.