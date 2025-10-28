Sem chances de brigar pelo acesso à Série A nacional e com mais quatro partidas para fechar a participação na Série B, o Atlético-GO sinaliza a permanência do técnico Rafael Lacerda para 2026. O treinador completou três meses de clube no dia 19 de outubro, mostrou dinâmica no trabalho diário e pode renovar o vínculo dele para a próxima temporada.A situação da comissão técnica é uma das questões que a diretoria atleticana espera definir nos próximos dias, assim como a avaliação dos jogadores que fazem parte do elenco e daqueles que estão emprestados para outros clubes.“Sobre o (técnico) Rafael Lacerda, há uma boa chance de ele ficar. Vai depender dele, também. E, da nossa parte, há uma construção para isso”, comentou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.O dirigente apostou na contratação de Rafael Lacerda quando o time atravessava momento ruim e irregularidade na Série B. Lacerda acertou no dia 19 de julho, foi anunciado no dia seguinte pelo clube, fez a estreia com derrota (3 a 0) fora de casa, para o Operário-PR, mas conseguiu encontrar uma nova formação para a equipe, mesmo com a reformulação do elenco em andamento.O Atlético-GO chegou a sonhar com o acesso depois de oito rodadas invicto - cinco vitórias e três empates.Com Rafael Lacerda e os auxiliares dele, João Antônio e Matheus Bolívar (analista de desempenho), a questão passa pelo acerto salarial entre as partes.Nos três meses de Lacerda no clube, o Atlético-GO disputou 17 jogos, conquistando sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas (aproveitamento de 50,9%). A equipe não se deu bem quando atuou fora - das cinco derrotas, quatro foram como visitante.O resultado mais expressivo sob o comando do Lacerda, fora de casa, foi a vitória (1 a 0) sobre o Remo, um dos candidatos ao acesso, em Belém. No último domingo (26), o time perdeu de virada (2 a 1) para o CRB, em Maceió. Assim, deu adeus às chances de acesso.Uma das marcas de Lacerda foi no Estádio Antônio Accioly, onde o Atlético-GO engrenou e se tornou um dos melhores mandantes nesta Série B. Destaque para a goleada sobre o Athletico-PR (3 a 0) e o triunfo (1 a 0) no clássico contra o Vila Nova.Antes de chegar ao Dragão, o técnico foi campeão do Estadual pelo Vila Nova. Ele fecha a temporada sem perder clássicos locais - no Dragão, empatou sem gols com o Goiás.O treinador também costuma elogiar as condições de trabalho no CT do Dragão. Por isso, também admite desejo de continuar. O coordenador de futebol do Atlético-GO, Júnior Mortosa, disse que, a partir de agora, a outra preocupação do departamento de futebol será “avaliar caso a caso” a situação dos atletas, assim como definir quando haverá a reapresentação do elenco para iniciar a pré-temporada.