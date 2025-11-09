Numa partida decidida no segundo tempo, o Atlético-GO pedeu por 1 a 0 para o Criciúma na tarde deste domingo (9), em Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, e deu adeus à possibilidade de continuar com chances mínimas de acesso à elite nacional. A vitória reabilita a equipe catarinense, que chega aos 58 pontos (5º lugar), depois de passar três rodadas sem vencer.\nO resultado negativo do Dragão foi ruim para o Goiás, que se mantém com 58 pontos e na disputa pelo acesso, mas perdendo a posição para a equipe catarinense. O camisa 10 do Criciúma, Jhonata Robert, decidiu a partida aos 38 minutos do segundo tempo, em cabeceio que encobriu o goleiro Paulo Vítor.\nO Dragão continua com 51 pontos e terá dois jogos que valem nada para ele, mas um deles será decisivo para a competição: o da última rodada, no dia 23, também contra um time de Santa Catarina. Desta vez, o adversário será a Chapecoense.