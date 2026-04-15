O Atlético-GO sofreu um transfer ban da Fifa por falta de pagamento numa ação movida pelo jogador uruguaio Alejo Cruz, de 25 anos, que atualmente defende o Juventud, do Uruguai. O jogador alega, na ação movida contra o clube goiano, a falta de pagamento depois de deixá-lo em julho do ano passado. A punição da Fifa é válida por três janelas de transferências nas quais o Dragão fica impedido de registrar novos atletas.\nProcurado pelo POPULAR, o diretor jurídico do Atlético-GO, Marcos Egídio, informou que o clube ainda não foi notificado pela Fifa, mas ficou sabendo da punição através da CBF. O registro do transfer ban, no entanto, já consta no site da Fifa sobre o tema.\nSegundo ele, a direção atleticana está avaliando o processo para saber quais medidas podem ser tomadas e, se vai recorrer. No momento, o clube faz levantamento sobre a situação do caso.