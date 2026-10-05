O Atlético-GO tem um problema para a reta final da Série B. Neste momento, a equipe goiana tem 12 atletas pendurados com dois cartões amarelos, além do técnico Roger Silva. Apesar dessa marca, o Dragão conseguiu passar ileso no último jogo e não terá nenhum jogador suspenso para o confronto direto contra o CRB nesta semana.\nNa partida contra o América-MG, no último sábado (3), o Atlético-GO entrou em campo com 11 atletas pendurados, sendo cinco deles titulares, além de Roger Silva. O Dragão foi disciplinado e o único jogador que levou cartão amarelo foi o volante Netinho, que acumulou o segundo e vai entrar pendurado no duelo contra o CRB.\nOs atuais atletas pendurados são: Tito, Adriano Martins, Junior Barreto, Natã Felipe, Guilherme Lopes, Cristiano, Netinho, Daniel Peixoto, Yuri, Bruno José, Gustavo Coutinho e João Pedro.