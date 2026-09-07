O Atlético-GO tem uma disputa interna por vaga no meio-campo para o jogo contra o Ceará. Sem Leandro Vilela, que vai cumprir suspensão, o técnico Roger Silva possui um leque de opções para definir o substituto no jogo contra o Ceará.\nCristiano, Netinho e Klebert são reservas que podem ganhar a vaga como volante. Daniel Peixoto e Henrique Freitas já são titulares, mas também são opções. O técnico Roger Silva pode recuar um deles, o que abriria uma vaga no ataque. Bruno José, outro reserva, poderia iniciar o jogo como titular no ataque.\nA escolha de Roger Silva será definida nesta terça-feira (8), no último treino antes do jogo contra o Ceará. Os times vão se enfrentar na quarta-feira (9), a partir das 21h30, no estádio Antônio Accioly.