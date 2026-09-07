Depois de empatar fora de casa com o Juventude no último final de semana, o Atlético-GO terá duas partidas em casa para subir na classificação. O time atleticano recebe o Ceará na quarta-feira (9) e o Criciúma no domingo (13). Os adversários vem de vitórias na rodada, mas estão em posições antagônicas e precisam pontuar no Estádio Antônio Accioly.\nO Atlético-GO empatou no sábado (5) por 2 a 2 com o Juventude, líder da Serie B e um dos favoritos ao acesso à elite nacional. O Dragao não conseguiu entrar no G6, caiu uma posição na tabela, fecha a rodada em 8º lugar, com 40 pontos, mas terá duas partidas em Goiânia para se recuperar. E os próximos adversários vivem situações opostas na Segundona.\nO Ceará venceu o Sport (2 a 1), mas está próximo do Z4 (31 pontos, em 16º lugar), enquanto o Criciúma ganhou (2 a 0) do Cuiabá, manteve a vice-liderança da Série B (47 pontos) e só não retomou a 1ª posição porque perde para o Juventude nos critérios de desempate.