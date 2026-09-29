O técnico do Atlético-GO, Roger Silva, tem uma dúvida para o jogo do próximo sábado (3), no Estádio Antônio Accioly, contra o América-MG. O impasse está na lateral direita, pois Warley, até então o titular, saiu de campo contundido na vitória (1 a 0) no clássico contra o Goiás, no último sábado (26).\nWarley sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, passou por alguns exames e aguarda o parecer do departamento médico.\nNo clássico, ele foi substituído por Ewerthon, dono da posição no início da Série B, mas que teve lesão no dia 15 de agosto, na derrota (2 a 0) no clássico contra o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly.\nNeste jogo, Warley fez a estreia e não mais saiu do time titular - foram nove atuações, desde então. Ewerthon teve de ficar fora, em tratamento de uma contusão no tornozelo.