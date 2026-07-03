O Atlético-GO teve poucas mudanças no setor defensivo ao longo das 15 rodadas da Série B. Os dois técnicos do Dragão na competição - Eduardo Souza, que saiu após o empate (3 a 3) com o CRB, e o interino Renan Brito - fizeram poucas trocas de peças na defesa.Dois jogadores têm 100% de presença nos jogos: o zagueiro Tito e o lateral direito Ewerthon. O lateral esquerdo Guilherme Lopes jogou 14 vezes, assim como o volante Cristiano, enquanto o goleiro Paulo Vitor foi titular em 13 ocasiões. Eles estão mantidos para o jogo do próximo sábado (4), às 16 horas, diante do vice-líder da Série B, o Grêmio Novorizontino-SP, fora de casa. Os zagueiros Adriano Martins (oito jogos) e Junior Barreto (nove) são os defensores que fogem à rega e disputam a vaga, mas com vantagem para Adriano Martins, que retomou a titularidade nas últimas rodadas. Ewerthon é versátil. Ele atua tanto na lateral direita como nas dobras, como extremo. Ele já foi substituído cinco vezes, mas por desgaste físico. Desde a chegada ao clube, em março, ele se firmou e tem se destacado, fazendo um gol no empate (1 a 1) com o Criciúma.Tito, outro jogador da defesa com 100% de atuações, chega à 16ª rodada da Série B sem nenhuma substituição, marcando presença no tempo regulamentar em todos os jogos, desde a derrota na abertura da competição - derrota (1 a 0) para o Operário-PR, em Ponta Grossa (PR). Regular, Tito completará um ano de clube no início de setembro. Emprestado à época pelo Maringá-PR, Tito chegou e se tornou titular. O Dragão decidiu adquiri-lo em definitivo neste ano e firmou vínculo de três anos. No total, Tito soma 44 atuações e dois gols marcados.“Posso falar que evoluí muito, aprendi muito em quase um ano de clube. Aprendi que é um clube de muita cobrança. Isso faz com que você tenha de evoluir, treinar e jogar com excelência”, avaliou o alagoano Tito, que não se importa com qual jogador fará dupla de zaga, seja Adriano Martins, Júnior Barreto ou até Natã Felipe, que também atuou algumas vezes. “São excelentes jogadores. Fica a critério do técnico. Independentemente de quem estiver ao meu lado, vou procurar ajudá-lo”, disse Tito. Dos outros jogadores de defesa, Guilherme Lopes e Cristiano ficaram fora uma vez por causa do terceiro cartão amarelo, enquanto o goleiro Paulo Vitor não jogou no Recife, no empate (1 a 1) com o Sport, também por suspensão. Além disso, ele foi barrado uma vez por Eduardo Souza, na derrota (2 a 1) no clássico com o Vila Nova, para recuperar a condição técnica.No sistema ofensivo, o destaque é o meia-atacante Marrony, também com 15 atuações na Série B.