O Atlético-GO vive o pior início de Série B desde 2009, quando voltou à disputa da Segundona nacional, disputada no formato de pontos corridos, e conseguiu subir à elite. Pela primeira vez, o Dragão perdeu os três primeiros jogos na Série B. Pior do que isso, é a lanterna e, entre os 20 participantes, é o único que ainda não pontuou.Por causa disso, o discurso é de reação, começando pelo jogo do próximo domingo (12), diante do Londrina, no Estádio Antônio Accioly. A partida é tratada como “final” pelo presidente do clube, Adson Batista, que aposta na força do elenco, no trabalho da comissão técnica e na capacidade de crescimento de alguns jogadores, como o zagueiro paraguaio Junior Barreto, o volante Cristiano, o meia Assis e os atacantes Geovany Soares e Gustavo Coutinho, que voltou ao Dragão com status de artilheiro e especialista em acesso na Série B, pois subiu nas últimas três temporadas.Coutinho tem boas chances de iniciar como titular no domingo.“Temos de ganhar. O próximo jogo (com o Londrina) é muito importante. Começamos muito mal o campeonato. Agora é que estamos começando a ajustar o time num nível técnico e definindo uma equipe. Realmente, é um início de competição muito ruim”, reconhece Adson Batista.O dirigente confia na gestão e no trabalho do técnico Eduardo Souza, que completou um mês de trabalho no retorno ao clube. A versão tática do time de Eduardo Souza é voltada para a marcação em linhas altas, pressão no campo do adversário e muita rapidez.Os maiores problemas na Série B são as chances desperdiçadas e a incapacidade para segurar a vantagem no placar. O time sofreu a virada nos jogos contra Náutico e Vila Nova após abrir o placar no primeiro tempo nestes dois jogos e perder a chance de ampliar o placar.Erros individuais dos experientes goleiros Paulo Vitor (37 anos) e Vladimir (36 anos) também ocorreram. Ambos têm rodagem e a experiência suficientes na liderança em termos de elenco e de jogar sob pressão, mas Paulo Vitor falhou no segundo gol do Náutico e Vladimir errou bisonhamente aí tentar o drible sobre o atacante Puskas, do Vila Nova, aos 42 minutos do segundo tempo e com o clássico empatado, até então.Os vacilos custaram caro ao clube. A derrota (1 a 0) para o Operário-PR na estreia da Série B fugiu ao que o time mostrou nos dois últimos jogos porque a equipe se desorganizou por completo e só não foi goleada porque Paulo Vitor foi o destaque em Ponta Grossa (PR).Eduardo Souza aposta nas sessões de treinos para os ajustes que resultem nas vitórias. O técnico sabe que precisa de resultados positivos. Mesmo que tenha usado o time reserva no triunfo (1 a 0) sobre o jovem time do Cuiabá, pela Copa Centro-Oeste, na última terça-feira (7), o treinador percebeu erros na “tomada de decisão “ de alguns jogadores e na definição das jogadas.Adson Batista acredita que o momento de “números péssimos” vai passar ainda no turno inicial, a tempo de o Atlético-GO brigar na parte de cima da classificação. Ele confia no potencial dos jogadores que chegaram antes do fechamento da janela da CBF para transferências: Paulo Henrique (goleiro), Felipe Guimarães (lateral), Assis (meia), Léo Tocantins, Geovany Soares e Gustavo Coutinho (atacantes).Entre as novidades para jogar domingo (12), contra o Londrina, duas devem se confirmar nos treinos: a presença de Gustavo Coutinho desde o início do jogo e o retorno de Paulo Vitor, que foi barrado no clássico com o Vila Nova, entre os titulares. Adson Batista revelou que o goleiro tem boas chances de reaparecer no próximo jogo pela Série B.O goleiro Paulo Henrique chegou no dia 26 de março, atuou duas vezes na Copa Centro-Oeste e deixou boa impressão, mas deve ficar como opção na Série B.Nas participações do clube em edições passadas da Série B, o Dragão nem sempre teve começo bom. Em 2014, por exemplo, o clube também não venceu nas três rodadas iniciais - dois empates e uma derrota. O melhor início coincide com a conquista do título, em 2016, quando o Dragão arrancou com três vitórias por 1 a 0, sobre Oeste-SP, Brasil de Pelotas e Ceará.