Um dos jogadores que terminaram a temporada em alta e tinham contrato com o Atlético-GO para 2026 não vai permanecer no clube. O volante Luizão, de 27 anos, recebeu proposta do CRB e rescindiu de maneira amigável com o clube goiano, que perde mais um jogador titular para o ano que vem.\n“Foi em comum acordo. Era um salário alto e a gente tem buscado um perfil diferente, então foi importante para as duas partes”, disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ao POPULAR. Questionado sobre qual seria esse “perfil diferente”, o dirigente não respondeu.\nAtlético-GO vai iniciar 2026 com disputa aberta nas laterais\nFormado na base do São Paulo e com passagens por Porto (Portugal), Vorskla (Ucrânia), Bahia e Radomiak Radom (Polônia), Luizão chegou ao Atlético-GO em 2025. Com a camisa rubro-negra, ele fez 31 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.