O Atlético-GO perdeu de 1 a 0 na estreia da Serie B, para o Operário-PR, em Ponta Grossa (PR). Além do resultado ruim, o jogo expôs os problemas do time, tanto fisicamente como no setor ofensivo. Por isso, a diretoria busca definir saídas e contratação de jogadores. Como o time só volta a atuar na Série B no dia 1º de abril, a preparação física será intensificada. O elenco será dividido em dois grupos: o de trabalho forte para a Serie B, e outro para disputar a Copa do Centro-Oeste, a partir desta quinta-feira, às 20h30, diante do Anápolis, no Antônio Accioly. Após o revés em Ponta Grossa (PR), o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, manifestou preocupação com a parte física. “Não conseguimos ganhar o meio-campo, que é o coração do time. Fomos envolvidos“, avaliou o dirigente.Desde que foi contratado, o técnico Eduardo Souza não teve tempo para trabalhar com intensidade o elenco. Até o dia 1º de abril, antes do jogo com o Náutico, a cobrança será para que os atletas evoluam fisicamente. O clube trabalha para contratar dois ou três jogadores. Um deles é o atacante Gustavo Coutinho, cujo retorno ao clube não está confirmado pelo Atlético-GO. A janela extra da CBF, para transferência de jogadores, será fechada na próxima sexta-feira (27) e uma nova só será reaberta em julho, no dia 20, após a Copa do Mundo. Para a Copa Centro-Oeste, há alguns nomes à disposição, desde que não se transfiram para outros clubes. Entre os atletas que não estão atuando, estão: Vladimir e Léo (goleiros), Matheus Ribeiro e Gustavo Daniel (laterais), Jampierre, Macedo e Junior Barreto (zagueiros), Klebert, Geovane, Sancho (volantes), Assis (recém-chegado), GH, Ariel, Jader (meias), Nathan, Vitinho, Lima (atacantes). Na quarta-feira (25), o time deve ser definido para abrir a Copa Centro-Oeste.