O Atlético-GO registrou seu maior público na Série B após críticas do presidente Adson Batista à torcida atleticana. Nesta segunda-feira (27), foram 4.348 presentes, sendo 3.756 pagantes, na vitória por 3 a 1 sobre o Operário-PR, pela 20ª rodada da Segundona no Estádio Antônio Accioly.\nO melhor público do Atlético-GO até então tinha sido na 11ª rodada, quando contou com 3.699 pessoas, sendo 3.150 pagantes no empate por 1 a 1 com o Goiás em jogo que contou apenas com torcedores do Dragão.\nA média de público do Atlético-GO segue baixa, com 2.627 (total) e 2.243 (pagantes) por partida.\nO maior público do Atlético-GO na Série B ocorre no primeiro jogo da equipe como mandante depois das críticas do presidente Adson Batista.\nDepois da vitória sobre o Cuiabá, na 19ª rodada, o dirigente disse que a maioria dos torcedores do Atlético-GO abandonaram a equipe e cobrou presença no Accioly “igual a do Vila”.