Depois de nove jogos à frente do Atlético-GO, o técnico Roger Silva fez ajustes táticos que melhoraram o desempenho e os números do sistema defensivo da equipe goiana na Série B. O Dragão está em 7º lugar com 39 pontos, não perde e não sofre gol há três rodadas. Em bom momento, o Dragão chega motivado para medir forças com o líder Juventude, neste sábado (5), em Caxias do Sul (RS).\nA meta atleticana é manter a consistência defensiva na busca por um bom resultado fora de casa. Roger Silva aposta no entrosamento dos jogadores do setor para segurar a pressão do time gaúcho, forte nas jogadas pelo alto.\nNas últimas três rodadas, o Atlético-GO não foi vazado: empate sem gols com o Londrina e vitórias por 3 a 0 e 1 a 0 sobre Botafogo-SP e Avaí, respectivamente. No geral, o Dragão tem a 6ª melhor defesa da Série B com 23 gols sofridos. A melhor defesa, curiosamente, é do próximo adversário da equipe goiana. O Juventude foi vazado apenas 13 vezes.