O Atlético-GO tenta estabelecer diante do Avaí sua maior sequência invicta sob comando do técnico Rafael Lacerda. Contra o Leão, a equipe rubro-negra pode chegar ao quarto jogo sem derrota na Série B e deseja aumentar o período de invencibilidade com vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento (Z4).\nA atual sequência do Atlético-GO tem vitória de 2 a 0 sobre o Amazonas e empates, ambos fora de casa, com Cuiabá (2 a 2) e Novorizontino (1 a 1).\nAntes, time rubro-negro perdeu para a Ferroviária (3 a 1), foi o último revés da equipe, venceu o Botafogo-SP (2 a 0) e empatou jogos com Athletic-MG (1 a 1) e Chapecoense (sem gols).\nO período de invencibilidade sob comando do técnico Rafael Lacerda ocorre no momento que o treinador começa a ter evolução durante reformulação do elenco, que conviveu com saídas e chegadas de atletas.