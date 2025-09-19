O Atlético-GO pretende ampliar neste sábado (20), contra o Remo, em Belém, a melhor sequência na Série B. O Dragão não perde há quatro rodadas, obteve duas vitórias e dois empates, somou oito pontos nos 12 disputados e teve um aproveitamento de 66,6% no recorte.\nA atual sequência invicta foi construída após empates com Cuiabá (2 a 2) e Novorizontino (1 a 1), além das vitórias sobre o Amazonas (2 a 0) e Avaí (2 a 1). Estes resultados criam nos atleticanos a expectativa de que a competitividade e a capacidade para pontuar sobre adversários fortes podem ajudar o rubro-negro no Estádio Baenão, a casa do Remo.\nNeste sábado (20), o Atlético-GO voltará a enfrentar o Remo no Baenão após 27 anos do último confronto disputado entre ambos e vencido pelo clube paraense (3 a 2) no dia 6 de setembro de 1998, em jogo válido pela fase de inicial (grupos) da Série B.