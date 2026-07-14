O atacante Matheusinho, de 28 anos e atualmente no Ceará, poderá ser a próxima contratação do Atlético-GO para a sequência da Série B. O jogador atuou dez vezes na Segundona nacional e ainda não atingiu o limite de jogos (12) que impede uma transferência dentro da competição.\nA direção atleticana abriu negociações com o Santa Clara, de Portugal, detentor dos direitos econômicos do atleta. A intenção do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, é negociar uma aquisição em definitivo do jogador ou de uma parte dos direitos.\nO dirigente espera finalizar as conversas com o presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, nos próximos dias.\nAdson Batista está confiante no desfecho do negócio, pois entre os clubes já houve outra transação envolvendo atletas - o empréstimo do lateral esquerdo Guilherme Romão ao Santa Clara. O meia Jader também veio emprestado ao Dragão, mas não se firmou e já retornou ao clube português.