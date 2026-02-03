O Atlético-GO está classificado às quartas de final do Estadual, mas a oscilação do time, que soma 14 pontos nos 7 jogos disputados na fase inicial, preocupa. O Dragão não perdeu clássicos - empatou com o Goiás (1 a 1, no Estádio Antônio Accioly) e venceu o Vila Nova (2 a 1, no OBA, casa do rival) -, mas foi instável e jogou mal contra times do interior.O Dragão perdeu da Jataiense (3 a 1, fora) e empatou no último sábado com o Crac, em casa (0 a 0). A instabilidade nos resultados serviu para praticamente tirar da equipe a chance de terminar a 1ª fase na liderança.Na última rodada, o Dragão fecha a 1ª fase jogando contra o Goiatuba, que é penúltimo colocado, com 4 pontos, em Goiatuba. O discurso interno do Atlético-GO é o de se recuperar na competição, fechando a 1ª fase com vitória.Como o clube terá semana aberta para treinar, espera-se pela recuperação física de alguns jogadores e pelo crescimento da equipe, como um todo, para que entre forte e competitiva nas quartas de final. “A minha avaliação é de que o nosso time ainda está em fase de crescimento físico, técnico e tático. Ainda não chegou no limite (ideal). Logicamente, estes dois jogos (derrota para Jataiense por 3 a 1 e empate de 0 a 0 com o Crac) foram muito abaixo mesmo”, reconhece o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. Desde o fim do ano passado, o dirigente trabalha para reforçar o elenco. Como houve muitas mudanças, o elenco foi praticamente formado do zero, ficando poucos jogadores: Paulo Vitor, Vladimir e Léo (goleiros), Adriano Martins e Tito (zagueiros), Ariel (meia) e Jean Dias (atacante). Alguns vieram das categorias de base e os outros foram contratados.“Esperamos uma evolução física, técnica e tática nos próximos jogos, principalmente na nossa casa, onde nós precisamos jogar mais dentro do campo do adversário. Mas é começo de temporada, não tivemos um período próprio para fazer este trabalho. Então, nós precisamos evoluir com esta semana aberta. Ou seja, trabalhar bem”, acrescentou Adson Batista.O dirigente tem buscado passar tranquilidade à comissão técnica, por saber que o time está em formação. Porém, a cobrança ficará mais intensa a partir das próximas partidas do Estadual, pois serão decisivas.O técnico Rafael Lacerda busca evitar a oscilação. “Estou incomodado com o resultado (0 a 0 com o Crac), mas tranquilo com a sequência de trabalho”, avaliou o treinador. Ele afirmou que ficou preocupado com a reação dos atletas no Antônio Accioly, como se fosse uma derrota, após o empate com o Crac. “Mas sei que (jogadores) vão dar uma resposta”, acrescentou. Como o time se desgastou nas vitórias sobre o Vila Nova (2 a 1) e o Inhumas (2 a 0), disputadas sob chuva e gramados pesados, a comissão técnica teve de diminuir a carga de trabalho antes da partida de sábado (31), diante do Crac. Alguns atletas conseguiram manter a regularidade, como o goleiro Paulo Vitor, os zagueiros Tito, Adriano Martins e Natã Felipe, o volante Igor Henrique e o atacante Léo Jacó (autor de quatro gols).