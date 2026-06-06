O técnico Eduardo Souza deseja que o Atlético-GO melhore o aproveitamento ofensivo na Série B. Na análise do treinador, o time atleticano precisa aproveitar melhor as chances criadas nas partidas. O Dragão é um dos times que mais criam oportunidades na competição, mas não consegue traduzir em gols.\nSegundo dados do Sofascore, o Atlético-GO é o segundo clube com mais “grandes chances” criadas na Série B. O termo é utilizado para classificar lances durante os jogos em que o ataque tem uma oportunidade clara de gol. É diferente, por exemplo, do “passe decisivo”, em que o passe vira uma finalização e não necessariamente se torna uma chance clara de gol.\nEm 11 jogos, o Atlético-GO criou 26 chances claras para marcar. Na estatística entre os 20 times que estão na Série B, o clube goiano só fica atrás do Sport, que criou 27 grandes chances.