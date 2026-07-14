O Atlético-GO está ativo no mercado, fechou mais duas contratações, já tem cinco reforços, mas segue impedido de registrá-los por causa do transfer ban imposto pela Fifa. A sanção impede o clube de registrar novos jogadores e foi imposta ao Dragão em abril, três meses antes da abertura da janela de transferências. Além de a data estar chegando, o clube ainda não conseguiu aproveitar a janela extraordinária aberta pela CBF para transferências nacionais há uma semana.\nO transfer ban foi imposto ao Atlético-GO em razão de uma dívida cobrada pelo meia uruguaio Alejo Cruz, de 25 anos, atualmente no Juventud, do Uruguai. O jogador acionou a Fifa alegando não ter recebido valores devidos após deixar o clube, em julho do ano passado. A punição é válida por três janelas de transferências e está em vigor desde 14 de abril.