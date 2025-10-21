O Atlético-GO terá troca de goleiro para o jogo diante do CRB, no próximo domingo (26), em Maceió. O atual titular, Paulo Vítor, está suspenso e abre a vaga para outro especialista. Tudo indica que o nome escolhido seja Vladimir, de 36 anos e dez atuações pelo Dragão na Série B. As outras opções são: Léo, Lucas Barreto e Anderson.\nApós 50 partidas disputadas em 2025, o time atleticano já chegará a nove mudanças na posição.\nO primeiro titular da camisa 1 não está mais no clube. O goleiro Ronaldo está emprestado ao Bahia, clube no qual é dono da posição e tem se destacado. Uma das referências do clube e tricampeão do Estadual (2022, 23 e 24), Ronaldo passou à reserva da principal contratação do clube no setor – Anderson, que veio do Cruzeiro com contrato de três anos. Ele falhou em alguns jogos e novamente Ronaldo voltou a jogar, com atuação decisiva na 1ª fase da Copa do Brasil, em que o Dragão eliminou o ASA, nos pênaltis. Mas Ronaldo se transferiu para o Bahia e Anderson terminou o Estadual como dono da camisa 1.